Эксперт назвал главный недостаток китайских автомобилей

У машин из Поднебесной отсутствует финальная настройка узлов и агрегатов.

Эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха Юрий Урюков высказался о качестве китайских автомобилей. По мнению эксперта, у машин из Поднебесной есть серьезный недостаток — отсутствие финальной настройки узлов и агрегатов.

Финальная доводка и настройка той или иной модели пока не являются сильными сторонами китайских автопроизводителей. В итоге зачастую спустя какое-то время та или иная система автомобиля из КНР может начать работать, как говорится, криво, — цитирует эксперта «Известия».