На погранпереходах РФ и КНР огромные пробки: фуры стоят неделю и больше

Это связано со скорым повышением в России утильсбора на автомобили и спецтехнику.

На крупнейших пограничных переходах между Россией и Китаев выстроили огромные пробки. Время ожидания превышает неделю, хотя до ажиотажа оно не превышало суток, пишут СМИ.

По имеющимся данным, проблемы на границе вызваны скорым повышением утильсбора в России на автомобили и спецтехнику. Продавцы пытаются успеть ввезти продукцию по старым ценам.