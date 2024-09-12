Участники форума «Идея» в Выборгском районе поборются за грант до миллиона рублей

С 13 по 15 сентября пройдет ежегодный муниципальный молодежный образовательный форум «Идея». Он объединит более 250 самых активных и предприимчивых юношей и девушек.

В мероприятиях также примут участие молодые специалисты предприятий и организаций по работе с молодежью, представители образовательных организаций, учебных заведений, малого бизнеса, некоммерческих организаций и пр.

В 2024 году форум «Идея» станет единственной площадкой в регионе, где будет организован конкурс «Росмолодежь.Гранты». У каждого участника от 14 до 35 лет есть шанс получить до 1 млн рублей и реализовать свой социальный проект по одной из 18 номинаций.