В Тосненском районе построят завод по производству инновационного дорожного покрытия

Завод будет построен в селе Ушаки. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей.

Соглашение о строительстве подписали сегодня, 12 сентября, на полях BRIEF-2024 Александр Дрозденко и генеральный директор компании «Северо-западный битумный терминал» Андрей Кузнецов.

«Ленобласть продолжает масштабное дорожное строительство на всех объектах: федерального, регионального, муниципального уровня. У нас возводятся развязки, обходы, расширяются существующие дороги. Строительство современного производства битумных материалов и герметиков для нас очень важно», – подчеркнул Александр Дрозденко.

На новом заводе будет создано 200 рабочих мест. Завершение проекта запланировано в 2027 году.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.