Петербуржец умер в больнице после укуса незнакомца

Житель Петербурга скончался в больнице Святого Георгия после того, как его укусил незнакомец.

По словам супруги погибшего, 31 августа на улице он сделал замечание незнакомцу и показал ему средний палец, а тот в ответ укусил за него. В больницу мужчина обращаться не стал, но рана никак не хотела заживать. 12 сентября он обратился в больницу, где его сразу отправили на операцию, во время нее мужчина умер.

Вам будет интересно В Петербурге женщина вонзила ножницы в голову парикмахеру из-за неудачной стрижки В Петербурге женщина осталась недовольна стрижкой и устроила погром в салоне, а парикмахера отправила в больницу. Известно, что женщина пришла подровнять... 03.09.2024 319

По предварительным данным, мужчина попал в реанимацию с некротизирующей инфекцией.