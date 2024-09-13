Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 19% годовых.

Банк России объяснил свое решение высоким инфляционным давлением.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении.