Британка дважды родила одного и того же ребенка

Как сообщает Daily Mail, 23-летняя Лиза Коффи из Кента в Великобритании родила дважды своего сына по имени Лука.

На раннем этапе беременности врачи диагностировали у ребенка spina bifida – расщепление позвоночника. На 27-й неделе медики извлекли мальчика из матки для частичной коррекции порока, а затем вернули его обратно.

Лука окончательно появился на свет на 38-й неделе. После рождения мальчик провел восемь дней в отделении интенсивной терапии. В дальнейшем ему предстоит перенести несколько операций на мозге и позвоночнике. Вероятно, он не сможет ходить.