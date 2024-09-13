Британка дважды родила одного и того же ребенка

Как сообщает Daily Mail, 23-летняя Лиза Коффи из Кента в Великобритании родила дважды своего сына по имени Лука.
На раннем этапе беременности врачи диагностировали у ребенка spina bifida – расщепление позвоночника. На 27-й неделе медики извлекли мальчика из матки для частичной коррекции порока, а затем вернули его обратно.
Лука окончательно появился на свет на 38-й неделе. После рождения мальчик провел восемь дней в отделении интенсивной терапии. В дальнейшем ему предстоит перенести несколько операций на мозге и позвоночнике. Вероятно, он не сможет ходить.
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21.06.2024 1941