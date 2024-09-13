YouTube замедлился в России почти в 10 раз

Как сообщают «Известия», эксперты изучили период с 3 июня по 9 сентября 2024 года. По их выводам, среднее время, через которое начинается показ ролика для пользователей стационарных сетей, увеличилось в 10 раз – до 11,01 секунды.

«На фиксированных сетях доля пользователей YouTube, которые не дожидаются открытия видеороликов, в пять раз больше, чем на мобильных. Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика. При этом порог в три секунды считается средним субъективным временем ожидания, когда пользователь не ощущает дискомфорта в ожидании первого кадра видео», – рассказывают эксперты

Доля роликов, ждать начала показа которых нужно более 3 секунд, в июне была всего 2,8 %. А теперь 56,7 %. Таким образом, показатель ухудшился в 20 раз.