Колесов рассказал, сколько еще продержится жара в Ленобласти

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем тг-канале, сколько еще продлится летняя погода в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Аномальное для сентября в наших краях тепло сохранится до 17 сентября. С 18 сентября будет прохладнее, а в третьей декаде месяца дневная температура снизится до +15 градусов.

В ближайшие 10 дней осадкой в двух регионах практически не ожидается, а те, которые могут быть – «это мелочь», поделился синоптик.

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13.09.2024 65
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