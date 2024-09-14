Колесов рассказал, сколько еще продержится жара в Ленобласти

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем тг-канале, сколько еще продлится летняя погода в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
Аномальное для сентября в наших краях тепло сохранится до 17 сентября. С 18 сентября будет прохладнее, а в третьей декаде месяца дневная температура снизится до +15 градусов.
В ближайшие 10 дней осадкой в двух регионах практически не ожидается, а те, которые могут быть – «это мелочь», поделился синоптик.
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13.09.2024 65