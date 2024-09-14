В Петербурге электросамокатчики сбили ребенка и скрылись

В Петербурге на улице Репищева двое молодых людей, ехавших на самокате, сбили мальчика. После скрылись с места аварии.

На кадрах видно, что молодые люди не спешившись, выезжают на проезжую часть. Навстречу им бегут два мальчика, одному удается увернуться, а второй получает удар и падает на асфальт.

Поначалу молодые люди остановились и подошли к пострадавшему, но самокатчики уехали, как только друг сбитого мальчика сообщил, что позвонит его родителям.

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Ребенок доставлен в больницу, у него диагностировали подвывих нескольких зубов. Полиция разбирается в ситуации.