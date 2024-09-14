Мотоциклист погиб в ДТП на трассе «Кола»

Мотоциклист насмерть разбился на 57-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти вечером в пятницу, 13 сентября.

Как сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО, 46-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина скончался от полученных травм до прибытия скорой.

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Обстоятельства случившегося устанавливаются.