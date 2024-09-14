В Ленобласти до конца года откроют еще 50 благоустроенных общественных пространств

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В Ленинградской области до конца года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» откроются еще 50 благоустроенных общественных пространств, сообщил губернатор в своем тг-канале.

В Ленобласти до конца года откроют еще 50 благоустроенных общественных пространств общественное пространство, Ленобласть, Жилье и городская среда, благоустройство
В Ленобласти до конца года откроют еще 50 благоустроенных общественных пространств общественное пространство, Ленобласть, Жилье и городская среда, благоустройство
В Ленобласти до конца года откроют еще 50 благоустроенных общественных пространств общественное пространство, Ленобласть, Жилье и городская среда, благоустройство
В Ленобласти до конца года откроют еще 50 благоустроенных общественных пространств общественное пространство, Ленобласть, Жилье и городская среда, благоустройство
В Ленобласти до конца года откроют еще 50 благоустроенных общественных пространств общественное пространство, Ленобласть, Жилье и городская среда, благоустройство
Фото: Александр Дрозденко

В шести населенных пунктах новые общественные пространства уже радуют жителей. В частности, у нового ФОКа во Всеволожске открылся Нескучный сквер на Межевой улице, в Вырице – научная игровая площадка с интерактивом о законах физики, в селе Паша – детская и спортивная площадки на пешеходной части Советской улицы. Кроме того, в Сяськелево установили качели и тренажеры на Тополиной аллее, в поселке Плодовое – парковые качели, теннисные столы и гамаки. В Громово появились набивные дорожки, скамейки, детский игровой комплекс, качели и батут.

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В Ленобласти до конца года откроют еще 50 благоустроенных общественных пространств общественное пространство, Ленобласть, Жилье и городская среда, благоустройство
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