Благоустройство парка «Белые пески» в Сосновом Бору начнется в 2025 году

Территорию парка «Белые пески» в Сосновом Бору начнут благоустраивать весной 2025 года в рамках Всероссийского конкурса проектов организации городской среды.
Как отметил директор Центра компетенций Ленинградской области Игорь Юрин, в городской среде всегда нужны места, где можно проникнуться живой природой.
«Так что, при работе с пляжем мы попытаемся сохранить сосны и песчаные дюны, которые там есть. При этом изменим устаревшее благоустройство и улучшим пространство малыми архитектурными формами. Сделаем специальное место для проведения свадебных церемоний, поскольку рядом ЗАГС и необходимость в подобном пространности у людей есть», – рассказал Игорь Юрин
Фото: Управление коммуникаций Ленинградской АЭС
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