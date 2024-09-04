Благоустройство парка «Белые пески» в Сосновом Бору начнется в 2025 году

Территорию парка «Белые пески» в Сосновом Бору начнут благоустраивать весной 2025 года в рамках Всероссийского конкурса проектов организации городской среды.

Как отметил директор Центра компетенций Ленинградской области Игорь Юрин, в городской среде всегда нужны места, где можно проникнуться живой природой.

«Так что, при работе с пляжем мы попытаемся сохранить сосны и песчаные дюны, которые там есть. При этом изменим устаревшее благоустройство и улучшим пространство малыми архитектурными формами. Сделаем специальное место для проведения свадебных церемоний, поскольку рядом ЗАГС и необходимость в подобном пространности у людей есть», – рассказал Игорь Юрин

Фото: Управление коммуникаций Ленинградской АЭС