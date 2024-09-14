В Россию вернулись 103 захваченных в плен в Курской области военных

Между Россией и Украиной 14 сентября был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ.

В рамках обмена в Россию вернулись 103 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Обмен был проведен при посредничестве ОАЭ, уточнили в министерстве.

Видео: Минобороны РФ

Все освобожденные военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.