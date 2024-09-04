Ленобласть создает кластер для возвращения участников СВО в мирную жизнь

Сегодня, 4 сентября, во Всеволожске открыли центр реабилитации, где ветеранам СВО оказывают разнообразную помощь от психологической до протезирования, реабилитации, трудоустройства и адаптивного проживания

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Сегодня во Всеволожске открыли центр реабилитации для ребят, которым необходимо или уже выполнено протезирование конечностей. В октябре будет готова к заселению учебно-тренировочная гостиница для инвалидов с тяжелыми ампутациями. В ноябре введем центр высокотехнологичного протезирования, — поделился планами по достойной встрече ветеранов СВО глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.