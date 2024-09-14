Россиян предупредили о подорожании бензина в октябре

Литр бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках в октябре может подорожать на 1-3 рубля по отношению к сентябрю. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он сослался на данные Московской топливной ассоциации, по которым с 2 по 8 сентября на заправках столицы бензин марки АИ-92 подорожал на 24 копейки, АИ-95 — на 33 копейки.

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По прогнозу экономиста, с середины сентября спрос на бензин постепенно будет снижаться после завершения сезона отпусков, так как люди вернутся в рабочий график. Далее к ноябрю-декабрю эксперт ждет дальнейшее снижение потребления топлива в России по сравнению с летом и осенью из-за сокращения объемов перевозок.