Роструд назвал лидера по средней предлагаемой зарплате

Наибольшая средняя предлагаемая зарплата в России сейчас в добывающей промышленности — около 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил замглавы Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда.

По его словам, высокие зарплаты также предлагают в сфере строительства — в среднем более 61 тысячи рублей, высшего менеджмента — 64 тысячи рублей, металлургии — около 60 тысяч рублей.

По его словам, в некоторых секторах, особенно в промышленном производстве, реальные зарплаты могут быть гораздо выше. Так, для инженеров разной специализации есть предложения с зарплатой до 250-300 тысяч рублей, для механиков — до 150-200 тысяч рублей.