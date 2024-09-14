Старые «Нивы» и УАЗы пользуются бешеной популярностью в Италии

Старые «Нивы» и УАЗы, многие из которых были сделаны еще во времена СССР, пользуются бешеной популярностью в Италии, сообщает KP.RU.

Так, один из местных бизнесменов Маурицио Разо даже основал клуб «УАЗ Италия», которому уже исполнилось 23 года. Он отметил, что организации удалось добиться для УАЗ-469 официального статуса «историческое авто». Для Разо машины из РФ являются символом дружбы России и Италии.

«Для нас это символ русско-итальянской дружбы. Машина для суровых ребят и передряг», — рассказал итальянец.

Сам он хранит в гараже аж три раритета. Один из них — «буханка»-автодом с выдвижной крышей.