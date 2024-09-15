Мощная магнитная буря обрушится на Землю в начале новой недели

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Космический шторм будет длиться больше суток, прогнозируют ученые.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, утром, 16 сентября, на Землю обрушится магнитная буря. Возмущения в магнитосфере начнутся с 5,5 баллов, а в пике достигнут семи, что соответствует уровню G3.

По данным астрономов, космический шторм продлится больше суток — до 15:00 вторника.

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