Два судна столкнулись в Петербурге в районе Литейного моста: видео

Транспортная прокуратура начала проверку происшествия.
В ночь на 15 сентября в районе Литейного моста теплоход «Соларис» столкнулся с прогулочном судном «Москва-101» с людьми на борту. По данным транспортной прокуратуры, пострадавших в ЧП нет.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, — передает ведомство.
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