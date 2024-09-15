В Ленобласти четыре дня ищут 91-летнего пропавшего пенсионера

Пожилой мужчина ушел на прогулку и не вернулся.

Волонтеры «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 91-летнего жителя Лужского района. Пенсионер ушел из дома в поселке Красный Маяк и не вернулся.

Мы просим всех, кто проезжал 12, 13 и 14 сентября по трассе Санкт-Петербург – Луга от Мшинской до Рождествено, а также в районе населённых пунктов Красный Маяк, Низовская, Дивенский, Большая Дивенка просмотреть записи своих автомобильных регистраторов. Возможно, на них попал пожилой человек, похожий на Грачика Минасовича, — указано в сообщении.