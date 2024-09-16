Акробат перешел по канату из Азии в Европу

Эстонский акробат Яан Руз перешел из Азии в Европу, по канату преодолев разделяющий части света пролив Босфор в Стамбуле. Спортсмен стал первым человеком, которому удалось это сделать.

Яан Руз – трехкратный чемпион мира и обладатель множества мировых рекордов по слэклайну. Это область эквилибристики, в которой спортсмены ходят по стропе, натянутой между станциями.

В 2013 году американский канатоходец Ник Валленда первым в мире перешел Гранд-Каньон без страховки. Он преодолел расстояние в 427 метров по стальному тросу толщиной в пять сантиметров примерно за 23 минуты.