Нидерланды не поставят Украине обещанный Patriot

Нидерланды не поставят Украине систему противовоздушной обороны Patriot из-за отказа от участия одного из союзников. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на Министерство обороны страны.

О будущей передаче Patriot Украине Нидерланды объявили в мае 2024 года. Тогда в Минобороны сообщили, что у страны есть «основные компоненты» системы, а остальные детали должны поставить другие государства.

В июне Кайса Оллонгрен, занимавшая на тот момент пост министра обороны, заявила, что Нидерланды нашли страну для содействия в поставке. Планировалось передать Украине радар и три пусковые установки.

Однако в сентябре стало известно, что «союзник не выполнил ранее взятое обязательство» перед Нидерландами по поставке. В Минобороны не уточнили, о какой стране идет речь.