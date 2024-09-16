Жителя Тульской области задержали за интимную переписку с ребенком из Ленобласти

Утром 14 сентября по подозрению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней из Соснового Бора задержан 47-летний заправщик картриджей из города Алексин в Тульской области.

По предварительным данным, подозреваемый связался с девочкой в мессенджере в феврале 2024 года. У ребенка мужчина просил интимные фото и видео. Факт переписки задержанный не отрицает.

Уголовное дело заведено межрайонным следственным отделом СК Ленобласти. Полицейские и следователи выясняют, переписывался ли подозреваемый с кем-нибудь еще.