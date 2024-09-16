После выборов 20 октября 2024 года власти Молдовы могут запретить деятельность Православной церкви Молдовы, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил депутат от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.

По словам парламентария, победив на президентских выборах и проведя референдум о евроинтеграции, Майя Санду может «продолжить украинский сценарий». Богдан Цырдя напомнил, что она уже повторила многие шаги Украины, включая запреты СМИ и ограничения русского языка.

В августе 2024 года депутат правящей партии PAS Василий Шоймару также заявил, что осенью в республике может быть запрещено «российское православие».

Верховная рада Украины 20 августа приняла законопроект, направленный на запрет Русской православной церкви и Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны.