Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал о своем «плане победы», который будет передан американскому лидеру Джо Байдену. По словам президента Украины, в нем пять пунктов.

Владимир Зеленский заявил, что план касается «безопасности, геополитического положения Украины, военной поддержки и свободы использовать те или иные ресурсы». И дал понять, что одна из частей его плана – сделать хуже жизнь внутри России.

Президент Украины полагает, что это сделает Владимира Путина более склонным к переговорам:

«Если российское общество окажется в опасности, если они будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди <…> они не будут счастливы и начнут оказывать на Путина давление. Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», – резюмировал Владимир Зеленский

При этом до вторжения ВСУ в Курскую область России в Кремле неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам с Украиной в любой момент. Владимир Путин лишь уточнял, что они должны основываться не на «эфемерных требованиях», а учитывать текущие геополитические реалии.