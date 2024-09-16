Зеленский признал, что хочет испортить жизнь россиянам. И рассказал, зачем

Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал о своем «плане победы», который будет передан американскому лидеру Джо Байдену. По словам президента Украины, в нем пять пунктов.
Владимир Зеленский заявил, что план касается «безопасности, геополитического положения Украины, военной поддержки и свободы использовать те или иные ресурсы». И дал понять, что одна из частей его плана – сделать хуже жизнь внутри России.
Президент Украины полагает, что это сделает Владимира Путина более склонным к переговорам:
При этом до вторжения ВСУ в Курскую область России в Кремле неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам с Украиной в любой момент. Владимир Путин лишь уточнял, что они должны основываться не на «эфемерных требованиях», а учитывать текущие геополитические реалии.