Россиянам назвали самый выгодный месяц осени для отпуска

В нем мало выходных и много рабочих дней.

Октябрь является самым выгодным месяцем осени для того, чтобы взять отпуск. В нем мало выходных и много рабочих дней, подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре, — цитирует эксперта РИА Новости.