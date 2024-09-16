Определены победители Astronomy Photographer of the Year 2024 – фото

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Определены победители «Astronomy Photographer of the Year 2024» в различных категориях: от галактик до невероятных небесных пейзажей.

Снимки будут выставлены в Национальном морском музее в специально отведенном выставочном зале. Посетители смогут бесплатно посмотреть самые грандиозные космические фотографии 2024 года.

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Фото: rmg.co.uk. Автор: Райан Империо
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Фото: rmg.co.uk. Автор: Том Рей
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Фото: rmg.co.uk. Автор: Bence Tоth и Pеter Feltоti
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Фото: rmg.co.uk. Автор: Gabor Balazs
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Фото: rmg.co.uk. Автор: Том Уильямс
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Фото: rmg.co.uk. Автор: Марсель Дрехслер, Брей Фоллс, Янн Сейнти, Николас Мартино и Ричард Галли
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Фото: rmg.co.uk. Автор: Cинь Фэн и Мяо Гун
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Фото: rmg.co.uk. Автор: Sergio Diaz Ruiz
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