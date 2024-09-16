Определены победители Astronomy Photographer of the Year 2024 – фото

Определены победители «Astronomy Photographer of the Year 2024» в различных категориях: от галактик до невероятных небесных пейзажей.
Снимки будут выставлены в Национальном морском музее в специально отведенном выставочном зале. Посетители смогут бесплатно посмотреть самые грандиозные космические фотографии 2024 года.
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