РАН: солнечная активность достигла максимальной величины

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Индекс активности звезды превысил ранее озвученные учеными прогнозы.

В 21 веке солнечная активность достигла пиковых значений и оказалась выше прогнозов, заявил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. При этом ученый признается, что у него нет ответа, почему это происходит.

Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, — заявил Богачев в беседе с РБК.

Согласно расчетам, добавил эксперт, активность светила должна быть на 100-летнем минимуме, однако показатель оказался выше в два раза.

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15.09.2024 145
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