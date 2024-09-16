Из жизни ушла самая старая кошка в мире

Кошке Рози удалось дожить до 33 лет, что эквивалентно 152-м человеческим годам.
В Великобритании на 34-м году жизни умерла домашняя кошка по кличке Рози. Животное является абсолютным рекордсменом среди своих сородичей по количеству прожитых лет, хотя не была включена в книгу Гиннеса.
Она чувствовала себя не очень хорошо, и однажды она просто вошла в коридор дома, легла и умерла, — рассказала хозяйка кошки-долгожительницы.
Теперь звание самой старой кошки в мире перешло 28-летней Флосси. Она также живет в Великобритании.
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