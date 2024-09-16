Ленобласть впервые примет Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6

Соревнования пройдут с 16 по 19 сентября на стадионе «Рощино Арена» в Выборгском районе Ленинградской области

«Всероссийский фестиваль детского дворового футбола для нас — это уникальный проект, который не только способствует популяризации спорта среди детей и молодежи, но и объединяет юные таланты со всей страны. Мы постараемся, чтобы турнир был наполнен для детей незабываемыми впечатлениями, чтобы ребята получили массу положительных эмоций не только от того, что они поиграли в футбол, но и от того, что они побывали в Ленинградской области», — рассказал зампредседателя Правительства области Владимир Цой.

На матчи VI Всероссийского фестиваля приедут 55 команд: 36 команд мальчиков и 19 команд девочек из 40 регионов России, в том числе, ребят из ДНР.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».