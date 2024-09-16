Трамп пригрозил последствиями странам, отказывающимся от доллара

Политик заявил, что, американская валюта находится в «осаде» последние восемь лет.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что страны, которые пытаются отказаться от доллара, ждут последствия.
Если вы уйдете от доллара, то не будете вести бизнес с Соединенными Штатами, потому что мы установим 100-процентный тариф на ваши товары, — пригрозил политик.
Трамп также отметил, что доллар находится в «осаде» последние восемь лет. Несмотря на курс России, Индии, Китая и других стран на дедолларизацию, американская валюта должна остаться ведущей.
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15.09.2024 78