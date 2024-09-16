В Выборге подвели итоги «Балтийского кукловорота»

Гран-при IV Международного фестиваля театров кукол уехал в Китай

Гран-при досталось спектаклю «Путь в тысячу миль» китайского режиссера Ма Юань из Шэньчжэньского театра кукольного искусства.

Всего же за фестивальную неделю зрители увидели 19 спектаклей, которые на конкурс привезли 17 театров из России, Китая, Ирана и Мексики. Все победители по ссылке.

Первый Международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот» прошел в Выборге в 2019 году, второй в 2020, в 2021 проведению фестиваля помешал ковид. В 2022 году состоялся третий фестиваль.