«Синдром чая с бутербродом»: врач раскрыла опасность любимых завтраков россиян

Специалист советует не заменять полноценный прием пищи перекусами.

Приемы пищи, состоящие из снеков, сладостей, бутербродов и чая, в перспективе могут обернуться серьезными последствиями для здоровья человека. Как подчеркнула врач Екатерина Кашух, подобная еда содержит минимум полезных соединений.

Синдром чая с бутербродом» — это образ питания, при котором человек вместо полноценного обеда или ужина перекусывает бутербродом, печеньем, крекерами или другой «быстрой» едой, запивая снеки чаем или кофе. Основная опасность такой привычки в том, что условный бутерброд не содержит достаточного количества необходимых питательных веществ для полноценной работы организма, — цитирует врача «Газета.ру».