Фельдшер из Гатчины стала лучшим уполномоченным по охране труда

Федерация независимых профсоюзов России 18 сентября подвела итоги смотра-конкурса на лучшего уполномоченного по охране труда за 2022-2023 годы.

Учитывалось, как организовано санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работников, проводятся ли ежегодные медосмотры и обучение, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. А также обеспечены ли сотрудники спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

В конкурсе победила старший фельдшер центральной подстанции Гатчинской КМБ Ольга Головерда. Ее признали лучшим уполномоченным по охране труда

Ольга Головерда 17 лет работает на гатчинской станции скорой помощи и 23 года в медицине. За безопасность труда отвечает 12 лет.