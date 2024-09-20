Россияне с 1 ноября перестанут платить комиссию при оплате госуслуг через СБП

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С 1 ноября 2024 года банки не смогут взимать комиссию за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили в Банке России.

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Фото: Baltphoto.ru

Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов в 100 тыс. рублей в месяц будет распространяться на электронные кошельки. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.

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17.09.2024 172
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