В автобусах Ленобласти планируют внедрить виртуальные билеты

В Ленобласти стартует транспортная реформа, в рамках которой запустят новые цифровые сервисы для удобства поездок.

В частности, планируется запуск мобильного приложения и портала общественного транспорта, позволяющих предварительно покупать билеты на определенные маршруты. Пассажиры смогут отслеживать время прибытия автобусов, оплачивать поездки виртуальными картами, QR-кодами или виртуальными билетами.

Мобильное приложение планируют запустить в январе 2025 года, рассказал председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.