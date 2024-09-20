В Петербурге и Ленобласти за день задержали двоих дезертиров

В Петербурге и Ленобласти за день задержали двоих военнослужащих, которые самовольно покинули место службы.

Так, 19 сентября у дома на Горской улице в СНТ Светлана Приозерского района Ленобласти был задержан 43-летний уроженец Белоруссии, служащий по контракту. Место службы без уважительной причины он покинул еще 26 марта. Было возбуждено уголовное дело. Его доставили в отделение полиции для передачи военной комендатуре Петербурга.

В этот же день у дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге задержан 46-летний уроженец Астраханской области. Он самовольно покинул воинскую часть 6 марта. Его доставили в отдел полиции.