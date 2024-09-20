В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию

В Госдуму до конца года внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

По его мнению, этот законопроект очень актуален в связи с тем, что темпы инфляции остаются высокими, а пенсии не успевают за темпами роста цен. Парламентарий доработает этот документ, который с первого раза не получил поддержки.

Чернышов уточнил, что по его задумке «13-я пенсия» будет одинаковой для всех. Он предложил рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь.