Названы категории пенсионеров, которые с октября будут получать повышенные выплаты

Индексация затронет порядка 2,7 миллиона граждан.

В октябре военным пенсионерам и приравненным к этой категории россиянам будут положены повышенные выплаты. Об этом напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Размер индексации, отметил эксперт в разговоре с «Прайм», составит 5,1%. После повышения размер выплат в среднем составит более 41,5 тысячи рублей.