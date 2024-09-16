Названы категории пенсионеров, которые с октября будут получать повышенные выплаты

Индексация затронет порядка 2,7 миллиона граждан.
В октябре военным пенсионерам и приравненным к этой категории россиянам будут положены повышенные выплаты. Об этом напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Размер индексации, отметил эксперт в разговоре с «Прайм», составит 5,1%. После повышения размер выплат в среднем составит более 41,5 тысячи рублей.
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