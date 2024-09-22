Названы 10 мест России, где можно загадать желание

В России есть множество мест, где можно загадать желание. Эксперты сервиса Tutu.ru поделились 10 из них с «Известиями».

Банковский мост, Санкт-Петербург:

Считается, что, чтобы стать богаче, по мосту достаточно просто прогуляться, правда, захватив с собой мешочек мелочи и громко им бряцая. Если вы предпочитаете хранить деньги на карточке, есть другой вариант — потрогать грифона за крыло или потереть ему лапу. Также можно просунуть фигуре под лапу бумажку с написанным на ней заветным желанием.

Автомобильный мост через Волгу, Саратовская область:

По легендам, мост не просто красивый, а еще и умеет исполнять желания: для этого нужно проехать по нему на автомобиле и на несколько секунд выключить фары (осторожнее за рулем!). Другой вариант — крикнуть на мосту «Поехали!»: космонавт Юрий Гагарин учился в Саратове в техникуме. Еще один способ: никуда не ехать, а просто посмотреть на подсвечивающийся мост с берега и загадать желание.

Станица Старочеркасская, Ростовская область:

Старочеркасскую называют столицей донского казачества: там сохранилось много связанных с казаками достопримечательностей. Одна из них — Ефремовское подворье. В подворье ведут Святые ворота — легенда гласит, если под ними пройти, можно искупить грехи и исполнить самые сокровенные желания.

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Также в список вошли Сейдозеро в Мурманской области, Национальный парк «Красноярские Столбы» в Красноярском крае, Буддийские дацаны в Республике Бурятия, памятник «Собачкина столица» в Краснодарском крае, локации с хомлинами в Калининградской области, локации с ангелами в Тюменской области, гора Светелка в Самарской области.