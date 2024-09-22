Цены на зимний отдых за границей взлетят на 30%

Цены на зарубежные туры зимой вырастут на 10–30% в зависимости от направления, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупных туроператоров и Российский союз туриндустрии (РСТ).

Так, стоимость туров в Египет, Дубай (ОАЭ), Таиланд, на Кубу и на Мальдивы вырастет на 30% уже в октябре-ноябре. Причиной подорожания назван курс валют, рост стоимости перевозки и проживания в гостиницах.

Поездки по России также подорожают, рост цен в основном коснется предновогодних дат и других праздничных дней, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Стоимость таких туров, по его словам, вырастет на 15% и более.