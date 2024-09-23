В Красноярском крае погиб четвертый отравившийся ребенок

В ночь на 23 сентября в Красноярском крае скончалась 12-летняя девочка из многодетной семьи, отравившейся после ужина вечером 20 сентября.

Семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления утром 21 сентября. Накануне они поужинали курицей и пельменями из сельского магазина. Позже у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка — 11-летней девочки. Причиной отравления стало токсическое вещество.

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