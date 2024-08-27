В Мурино семимесячный ребенок двое суток прожил рядом с телом матери

Автор: Гузель Галимова
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В Мурино мужчина нашел в квартире бездыханное тело супруги, рядом лежал семимесячный малыш.

Полиция (4)
Фото: Baltphoto.ru

Известно, что глава семейства уехал на заработки и два дня не смог связаться с супругой, после чего решил вернуться домой. Ребенок с ОРВИ сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Предварительно, женщина умерла от сердечной недостаточности, беспокоившей ее еще во время беременности.

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07.08.2024 257
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