В Мурино семимесячный ребенок двое суток прожил рядом с телом матери

В Мурино мужчина нашел в квартире бездыханное тело супруги, рядом лежал семимесячный малыш.
Известно, что глава семейства уехал на заработки и два дня не смог связаться с супругой, после чего решил вернуться домой. Ребенок с ОРВИ сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Предварительно, женщина умерла от сердечной недостаточности, беспокоившей ее еще во время беременности.
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07.08.2024 257