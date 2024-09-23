В Ленобласти и Петербурге закрывают движение автобусов по «садовым» маршрутам

В Ленобласти и Петербурге с 30 сентября закроют движение автобусов по сезонным и садовым маршрутам.

Речь про автобусные маршруты №468 (СМ «Восход» — Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко»); №515 (Садоводство «Сады» — Петербург, ст. метро «Ломоносовская»); №596К (д. Кобона — Петербург, станция метро «Улица Дыбенко»), предупредили в региональном комтрансе.

Вам будет интересно В общественном транспорте Ленобласти вводится новое важное правило На зональных маршрутах в некоторых районах региона пассажирам необходимо будет прикладывать карту для оплаты дважды. Причем во второй раз -... 10.09.2024 1064

Кроме того, с 20 сентября пригородные поезда переходят на промежуточный график. Это связано с сезонным снижением пассажиропотока. Перед поездкой рекомендуется свериться с актуальным расписанием движения сайте АО «СЗППК».