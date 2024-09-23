В Петербурге мужчина убил сожительницу и спрятал ее тело в бочке с кислотой

В Петербурге мужчина убил свою сожительницу, после чего поместил тело в пластиковую бочку, залив кислотой.

В полицию с заявлением обратилась бывшая жена мужчины. У одного из домов на улице Балтийской в автомобиле, принадлежащем злоумышленнику, следователи нашли бочку. После ее осмотра они обнаружили внутри останки тела человека.

Подозреваемый задержан в другом регионе России, в ближайшее время он будет доставлен в Петербург для предъявления обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в ГСУ СКР по СПб.