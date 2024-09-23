Вильфанд рассказал, когда на юге России закончится купальный сезон

По словам синоптика, отправляться на курорты Краснодарского края можно смело до середины октября.
Комфортная температура воздуха и воды на южных курортах России будет сохраняться на протяжении как минимум трех недель. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На юге европейской России температура будет близка к норме, которая в этом регионе достаточно высокая, поэтому погода там просто великолепная. Температура воздуха в основном составляет 22-27 градусов, а вода остается теплой, — цитирует синоптика РИА Новости.
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23.09.2024 225