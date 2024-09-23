28 студентов с инвалидностью получат именную стипендию губернатора Ленобласти

В этом учебном году она составляет 5 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал Александр Дрозденко.

«Ленобласть поддерживает талантливых молодых людей с ограниченными возможностями. Материальная поддержка студентов с инвалидностью призвана вдохновить их на достижения, дать возможность сосредоточиться на учебе и получить образование, которое в будущем будет базой для успешной социализации после окончания учебного заведения», — подчеркнул губернатор.

Стипендия студентам с инвалидностью будет выплачиваться с 1 сентября 2024 по 31 января 2025 года.

Ранее стало известно, что дети-сироты, обучающиеся в государственных вузах, будут дополнительно получать стипендию 8 тысяч рублей до 31 января 2025 года. Также дети-сироты теперь имеют право на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджета Ленобласти в пределах установленной квоты.