В России с начала года выявили более 300 фиктивных браков ради легализации мигрантов

В России с начала 2024 года прокурорам было направлено более 300 материалов о фиктивных браках с иностранцами для их легализации на территории России, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

На основании этого было аннулировано 107 решений на временное проживание и 75 видов на жительство. Всего с 2019 года прокурорам было направлено более 4000 материалов о выявлении признаков фиктивного брака.

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Ирина Волк добавила, что фиктивные браки с гражданами РФ активно используются иностранными гражданами как способ получения миграционных статусов и в дальнейшем российского гражданства.