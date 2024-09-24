В поселке имени Свердлова восстановили братскую могилу

В поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти с нуля восстановили братскую могилу времен Великой Отечественной войны.
Специалисты установили новый памятник воинам-освободителям.
Фото: 47channel
Кроме того, привели в порядок кладбище 2-го микрорайона, которое было запущено на 80%. Специалисты очистили территорию погоста от мусора, огородили кладбище забором протяженностью 400 метров, обустроили две автомобильные парковки и две дороги длиною 336 метров.
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20.09.2024 110